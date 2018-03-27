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Налоговики примут 2-НДФЛ без ИНН физлиц
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Налоговики примут 2-НДФЛ без ИНН физлиц 

Время бухгалтера 25 минут назад
ФНС напомнила, что служба ведет учет физлиц посредством присвоения им спецномера — ИНН. Каждому физлицу присваивается единый номер по всем налогам и сборам. Узнать свой ИНН можно воспользовавшись одноименным сервисом на сайте ФНС.
При этом налоговые агенты обязаны ежегодно подавать в инспекцию сведения о доходах, выданных физлицам, величине НДФЛ и налоговых вычетах. Данная информация подается на бланке, утвержденном ФНС РФ от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@. Форма предусматривает указание ИНН физлиц. Однако служба разъяснила, что при отсутствии данного номера у того или иного лица, данный реквизит не заполняется.
Однако ранее Минфин заявлял, что налоговые агенты при заполнении НДФЛ-бланка должны принять меры идентификации физлица, в том числе направить в инспекцию запрос о присвоенном ИНН.
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