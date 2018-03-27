Утилизировать затонувшие и брошенные на Ямале суда мешают действующие законы

ТАСС , 27 марта. Около 270 затонувших и брошенных судов находится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Поднять и утилизировать их мешает действующее законодательство, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

"На территории ЯНАО около 50 тыс. рек, проблема затопленных судов характерна для арктического региона. По информации администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей, органов местного самоуправления муниципальных образований, на Ямале насчитывается около 270 затонувших, брошенных и бесхозяйных плавсредств. Этот объем накапливался десятилетиями, с 1930-х годов", — сказали в пресс-службе.

Власти региона уже разработали проекты по подъему около 100 затонувших судов в большинстве районов ЯНАО и предложили варианты их утилизации. Работы финансировались из регионального бюджета, хотя все суда расположены на судоходных реках, являющихся собственностью РФ , отметили в пресс-службе.

"Учитывая значительный объем средств, необходимых на выполнение запроектированных работ, власти ЯНАО направили обращение в адрес Министерства транспорта РФ с просьбой оказать содействие в реализации проектов. К сожалению, на данное обращение ответ получен отрицательный. Кроме того, данные проекты были заявлены для участия в национальном проекте «Чистая страна», но в приоритетный проект включены не были", — добавили там.