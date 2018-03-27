Более 10 млн рублей выделено ростовскому Центру безнадзорных животных 

Согласно информации из официальных источников, деньги пойдут на проведение МКУ «ЦБЖ» мероприятий по отлову, транспортировке, содержанию безнадзорных животных, уборке мест их содержания, вакцинации, эвтаназии, подбору, вывозу и утилизации трупов.
В 2017 году на эти цели из городского бюджета было направлено более 6 млн рублей.
В настоящее время в центре содержатся 319 собак и 10 кошек.
Как сообщалось ранее, в мае в донской столице должен начать работу временный центр безнадзорных животных. Его обустроят на участке площадью 3 га на улице Каскадной в Октябрьском районе.
Временный центр призван решить проблему с размещением безнадзорных животных во время игр чемпионата мира по футболу 2018 года.
В 2018 году в Ростове-на-Дону планируется отловить 1545 безнадзорных животных, 500 из которых пройдут стерилизацию.