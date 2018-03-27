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Более 10 млн рублей выделено ростовскому Центру безнадзорных животных
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Более 10 млн рублей выделено ростовскому Центру безнадзорных животных 

АиФ Ростов 27 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, деньги пойдут на проведение МКУ «ЦБЖ» мероприятий по отлову, транспортировке, содержанию безнадзорных животных, уборке мест их содержания, вакцинации, эвтаназии, подбору, вывозу и утилизации трупов.
В 2017 году на эти цели из городского бюджета было направлено более 6 млн рублей.
В настоящее время в центре содержатся 319 собак и 10 кошек.
Как сообщалось ранее, в мае в донской столице должен начать работу временный центр безнадзорных животных. Его обустроят на участке площадью 3 га на улице Каскадной в Октябрьском районе.
Временный центр призван решить проблему с размещением безнадзорных животных во время игр чемпионата мира по футболу 2018 года.
В 2018 году в Ростове-на-Дону планируется отловить 1545 безнадзорных животных, 500 из которых пройдут стерилизацию.
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