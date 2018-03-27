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В Бирюлеве Западном возобновят экологический проект «Арт-ботаника»
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В Бирюлеве Западном возобновят экологический проект «Арт-ботаника» 

Управа района Бирюлево Западное 29 минут назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Экологический проект «Арт-ботаника» возобновят в местном культурном центре с 30 марта. Информацию об этом опубликовали на сайте учреждения.
Уже в эту пятницу состоится встреча, частью которой станут мастер-классы. Гостям культурного центра расскажут, как правильно рассаживать семена. Также предусмотрена и практическая часть — присутствующие сами смогут высадить семена и будут учиться правильно ухаживать за ростками. Как сообщили организаторы, в этот день проведут и творческий мастер-класс по декорации горшков, в которых высадят луковицы тюльпанов.
Мероприятие начнется в 14:00 и пройдет по адресу: улица Медынская, дом 6А. Вход свободный.
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