В Бирюлеве Западном возобновят экологический проект «Арт-ботаника»

Экологический проект «Арт-ботаника» возобновят в местном культурном центре с 30 марта. Информацию об этом опубликовали на сайте учреждения.

Уже в эту пятницу состоится встреча, частью которой станут мастер-классы. Гостям культурного центра расскажут, как правильно рассаживать семена. Также предусмотрена и практическая часть — присутствующие сами смогут высадить семена и будут учиться правильно ухаживать за ростками. Как сообщили организаторы, в этот день проведут и творческий мастер-класс по декорации горшков, в которых высадят луковицы тюльпанов.

Мероприятие начнется в 14:00 и пройдет по адресу: улица Медынская, дом 6А. Вход свободный.