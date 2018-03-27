Новое высокопрочное остекление для кабин скоростных электровозов могут выпустить в апреле

Новое высокопрочное остекление для кабин скоростных электровозов ЭП20 «Олимп» могут выпустить в апреле 2018 г., сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Ростех» изготовит высокопрочное остекление нового поколения для кабин скоростных электровозов ЭП20 «Олимп». Первые комплекты для двух электровозов будут выпущены уже в апреле на мощностях ОНПП «Технология» им. А. Ромашина (входит в «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех). Новое остекление решает проблему обледенения при движении электровоза на больших скоростях и повышает безопасность машинистов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новый вид остекления обладает улучшенными характеристиками для эксплуатации техники в сложных климатических условиях. В первую очередь, решена проблема обледенения остекления при движении электровоза на больших скоростях (200 км\ч), что раньше приводило к ухудшению обзора и снижению уровня безопасности подвижного состава.

«Силикатный пентаплекс со сложной кривизной поверхности сделан полностью электрообогреваемым. Он не теряет оптические свойства в любую погоду и обладает высокой ударопрочностью, что обеспечивает более комфортные условия работы и эффективную защиту машиниста», — пояснили в пресс-службе.

Новороссийск, Кисловодск, Минск, Назрань, Отмечается, что электровоз ЭП20 — один из самых востребованных в парке РЖД , созданный инжиниринговым центром «АТР ТРАНС» совместно с французской компанией ALSTOM. Первые серийные локомотивы были пущены по маршруту Москва-Адлер к Олимпийским играм в Сочи . Сейчас они используются на маршрутах в Санкт-Петербург («Невский экспресс»), Хельсинки , Адлер, Брест, Воронеж, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань Екатеринбург и многих других.

«Новое высокопрочное остекление уже прошло сертификацию на соответствие техническому регламенту Таможенного союза 001/2011 по безопасности. В ходе динамических испытаний изделие конструкционной оптики подтвердило заявленные свойства, выдержав удар дюралюминиевого снаряда, выпущенного на скорости 360 км\ч пневматической установкой», — заключили в пресс-службе.