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Электронную карту мест массового падежа оленей от сибирской язвы создали на Ямале
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Электронную карту мест массового падежа оленей от сибирской язвы создали на Ямале 

ТАСС 35 минут назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Электронная карта мест массового падежа северных оленей от сибирской язвы создана в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Екатеринбурге сообщил, что сохраняется большое количество проблемных объектов размещения отходов производства, которые могут привести к ЧС техногенного характера. По его словам, только 30% скотомогильников соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям. В зону возможного подтопления во время половодья может попасть часть неучтенных сибиреязвенных вероятных скотомогильников, что может привести к вымыванию на поверхность возбудителей сибирской язвы.
"В Единую картографическую систему ЯНАО внесены сведения с координатами скотомогильника, сибиреязвенных захоронений, стационарно-неблагополучных пунктов 2016 года и «моровые поля» прошлых лет, образовавшиеся на территории региона с 1898 по 1941 годы. Электронная эпизоотическая карта округа по сибирской язве позволяет оперативно получать данную информацию заинтересованным органам власти. Все тундровики-кочевники ознакомлены с координатами этих потенциально опасных территорий", — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что на территории округа есть один скотомогильник в Новом Уренгое, и в зону потенциального подтопления он не попадает. В Ямальском районе есть девять стихийных захоронений северных оленей, которые погибли летом 2016 года от вспышки сибирской язвы. Однако сибиреязвенных скотомогильников в ЯНАО нет, потому что обустроить их мешают условия вечной мерзлоты.
"Способ обустройства почвенных очагов сибирской язвы на Ямале одобрен департаментом ветеринарии Минсельхоза и Роспотребнадзором РФ. В 2017 году проведены необходимые работы по обустройству почвенных очагов сибирской язвы и вывода этих участков из хозяйственного использования. Захоронения находятся преимущественно на возвышенных участках местности, огорожены по периметру, обозначены табличками «Сибирская язва». Мероприятия по содержанию и благоустройству захоронений продолжаются", — пояснили в пресс-службе.
Власти Ямала также направили информацию о сибиреязвенных захоронениях в Роспотребнадзор РФ и Россельхознадзор для включения их в перечень скотомогильников, расположенных на территории России.
Сибирская язва на Ямале
На Ямале насчитывается более 600 тыс. северных оленей — это крупнейшее в мире одомашненное стадо этих животных. Летом 2016 года на территории округа была зафиксирована вспышка сибирской язвы, вызванная аномальной жарой. Из-за нее погибли более 2,5 тыс. оленей, диагноз сибирской язвы подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. От болезни скончался 12-летний ребенок, были госпитализировали 97 человек.
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