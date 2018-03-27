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Волгоградцы получат квитанции за ЖКУ нового формата
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Волгоградцы получат квитанции за ЖКУ нового формата 

АиФ Волгоград 36 минут назад
Жители Волгограда получат от АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» квитанции за март 2018 года в новом формате.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в компании, внешне документ будет похож на платежки других ресурсоснабжающих организаций. Все сведения в новой квитанции теперь будут представлены в вертикальном виде. Кроме того, увеличилось место для размещения персонифицированной информации. К примеру, житель будет проинформирован, если не переданы показания его ИПУ, также возможны дополнительные пояснения по сумме произведенных перерасчетов, корректировке начислений и другая важная информация. Сведения о местонахождении ближайшего к жителю абонентского участка на новой квитанции вынесены отдельным блоком.
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