Волгоградцы получат квитанции за ЖКУ нового формата

Жители Волгограда получат от АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» квитанции за март 2018 года в новом формате.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в компании, внешне документ будет похож на платежки других ресурсоснабжающих организаций. Все сведения в новой квитанции теперь будут представлены в вертикальном виде. Кроме того, увеличилось место для размещения персонифицированной информации. К примеру, житель будет проинформирован, если не переданы показания его ИПУ, также возможны дополнительные пояснения по сумме произведенных перерасчетов, корректировке начислений и другая важная информация. Сведения о местонахождении ближайшего к жителю абонентского участка на новой квитанции вынесены отдельным блоком.