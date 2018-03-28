ВС РФ указал, когда нельзя применить ЕНВД

ИП, работающий по ЕНВД, заключил договор с управляющей компанией на ремонт крыши дома. Проверка указала, что в таком случае ЕНВД применили неправомерно, ведь услуги оказывались не физлицам, а организации, и в таком случае надо было использовать общую систему.