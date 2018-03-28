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ВС РФ указал, когда нельзя применить ЕНВД
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

ВС РФ указал, когда нельзя применить ЕНВД 

Время бухгалтера 2 часа назад
ИП, работающий по ЕНВД, заключил договор с управляющей компанией на ремонт крыши дома. Проверка указала, что в таком случае ЕНВД применили неправомерно, ведь услуги оказывались не физлицам, а организации, и в таком случае надо было использовать общую систему.
Протестуя, ИП обратился в суд, ссылаясь на то, что управляющие компании договаривались с ним от имени жильцов дома, поэтому применение ЕНВД правомерно. Однако три судебные инстанции подтвердили претензии налоговиков, поскольку для применения ЕНВД услуги должны оказываться физлицам и носить характер бытовых.
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