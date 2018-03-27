Названа модель с самыми длинными в мире ногами

@iostergrenНазвана модель с самыми длинными в мире ногамиИя Остергрен сегодня — известная на весь мир модель, которая сумела сделать свою особенность достоинством. В школе девушку дразнили из-за феноменально длинных ног, и маленькая Ия очень стеснялась своей фигуры, считая себя гадким утенком. Однако по прошествии времени она научилась принимать себя и начала гордиться нестандартной внешностью. К слову, сейчас при росте 178 сантиметров длина ног модели составляет 108 сантиметров. Это, как минимум, на 20 сантиметров больше, чем у среднестатистической девушки ее комплекции. Если у тебя короткие ноги: 8 вещей, от которых нужно отказаться

Публикация от @iostergren 10 Окт 2017 в 10:58 PDT К слову, сейчас девушка активно увлекается фитнесом, и часто демонстрирует подтянутую фигуру на снимках в своем Instagram. Глядя на фотографии длинноногой красавицы, трудно представить себе, что несколько лет назад она ненавидела свое телосложение и пребывала в депрессии из-за насмешек одноклассников. Занявшись спортом, девушка стала делиться своими успехами в сети, где на нее и обратил внимание будущий муж. Он помог ей поверить в себя. Сейчас девушка счастлива в браке уже четыре года. Вместе с супругом они воспитывают двоих детей. 6 фасонов юбок, которые удлиняют ноги

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