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Названа модель с самыми длинными в мире ногами
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Названа модель с самыми длинными в мире ногами 

Лиза 41 минуту назад
Фото: Лиза
@iostergrenНазвана модель с самыми длинными в мире ногамиИя Остергрен сегодня — известная на весь мир модель, которая сумела сделать свою особенность достоинством. В школе девушку дразнили из-за феноменально длинных ног, и маленькая Ия очень стеснялась своей фигуры, считая себя гадким утенком. Однако по прошествии времени она научилась принимать себя и начала гордиться нестандартной внешностью. К слову, сейчас при росте 178 сантиметров длина ног модели составляет 108 сантиметров. Это, как минимум, на 20 сантиметров больше, чем у среднестатистической девушки ее комплекции. Если у тебя короткие ноги: 8 вещей, от которых нужно отказаться
Публикация от @iostergren 10 Окт 2017 в 10:58 PDT  К слову, сейчас девушка активно увлекается фитнесом, и часто демонстрирует подтянутую фигуру на снимках в своем Instagram. Глядя на фотографии длинноногой красавицы, трудно представить себе, что несколько лет назад она ненавидела свое телосложение и пребывала в депрессии из-за насмешек одноклассников. Занявшись спортом, девушка стала делиться своими успехами в сети, где на нее и обратил внимание будущий муж. Он помог ей поверить в себя. Сейчас девушка счастлива в браке уже четыре года. Вместе с супругом они воспитывают двоих детей. 6 фасонов юбок, которые удлиняют ноги
Публикация от @iostergren 8 Мар 2018 в 11:06 PST  Публикация от @iostergren 28 Фев 2018 в 8:55 PST  Публикация от @iostergren 14 Фев 2018 в 8:04 PST  Публикация от @iostergren 10 Фев 2018 в 11:33 PST  Публикация от @iostergren 3 Фев 2018 в 9:48 PST  Публикация от @iostergren 18 Мар 2018 в 10:12 PDT  Публикация от Torbjörn Östergren (@tostergren) 8 Окт 2017 в 6:34 PDT
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