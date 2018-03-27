Весенний лёд — источник повышенной опасности!

С приходом тёплых весенних дней на улицах города начинает таять снег, на водоёмах — лёд, и под водой активизируется зимовавшая рыба. Активизируются и рыболовы, чтобы не пропустить момент, когда лед еще относительно крепкий, но клёв уже не в пример «морозному».

Однако у спасателей, несущих службу на водоёмах, «последний лёд» вызывает настороженность, так как хранит в себе много опасностей, о которых необходимо помнить и рыболовам, дабы рыбалка не превратилась в трагедию.

Коварство весеннего льда заключается в его игольчатой структуре! Образуется она из-за того, что таяние льда происходит как сверху, так и снизу. В результате этого ледовый покров становится рыхлым, напитанным водой и, несмотря на значительную толщину, не может выдержать даже небольшую нагрузку. Кроме того, весенний лёд не трещит, предупреждая об опасности, а рассыпается с негромким шелестом.

Находясь на весеннем льду, необходимо избегать мест, где имеется течение либо родники, где вливаются в водоем сточные воды. Категорически нельзя приближаться к промоинам и полыньям. И очень важно с осторожностью подходить к местам, где пробито большое количество лунок!

В случае, когда лёд под ногами вдруг начинает ломаться, постарайтесь, упав на бок или на живот, откатиться от опасного места. Если вы всё-таки провалились под лёд, громко позовите на помощь и приложите все усилия для того, чтобы выбраться.

Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда и теряя силы! Пока одежда полностью не намокла, займите горизонтальное положение и, выбросив вперёд руки, налегайте грудью на кромку льда, выбираясь на его поверхность. Оказавшись на льду, ползком двигайтесь по направлению к тому месту, откуда вы шли и вставайте на ноги только будучи на расстоянии нескольких метров от места пролома.

Увидев, что кто-то провалился под лёд, немедленно вызовите спасательные службы по общим номерам «01» или «101».

Спасая провалившегося под лёд, действуйте обдуманно и осторожно. Приближаться к пострадавшему лучше ползком, не делая при этом резких движений. Если поблизости имеются доски или палки, лучше воспользоваться ими, передвигаясь к пострадавшему лёжа на этих предметах. Остановившись на безопасном расстоянии, не менее 3-5 метров от края пролома или проруби, подайте пострадавшему верёвку, шест, ремень, шарф, доску, или другой имеющийся под рукой предмет. Как только пострадавший ухватится за поданный вами предмет, тяните его на крепкий лёд.

Кроме непрочного льда весной незадачливого рыболова могут подстерегать и другие опасности — скопление талой воды между берегами и краями льда на водоёме, называемые закраинами. Выходя на лед утром, рыболовы порой без труда преодолевают небольшие закраины. В течение дня из-за работы гидроузлов столицы может подняться уровень воды, а ледяной массив переместиться под воздействием ветра. Кроме того, поступающая талая вода и лучи солнца значительно съедают края льда. Поэтому к моменту окончания рыбалки закраины могут увеличиться настолько, что без дополнительной помощи выбраться на берег уже не представляется возможным.

Уважаемые рыболовы! Чтобы любимое увлечение приносило Вам только радость, будьте благоразумны, выходя на весенний лёд!

Если Вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия на воде немедленно сообщите по телефону «101». Не оставайтесь равнодушными, ведь именно вы можете стать тем «спасательным кругом», который спасёт человеку жизнь или здоровье.