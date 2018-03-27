Елена Воробей впервые за 20 лет сменила имидж

@vorobei_elenaЕлена Воробей впервые за 20 лет сменила имидж Елена Воробей (50), известна по выступлениям в юмористическом шоу «Аншлаг», кажется начала новую страницу в своей жизни. Артистка редко стала появляться на телеэкранах, зато открыла свой театр пародий, с которым гастролирует по российским городам. Перемены коснулись и внешнего вида артистки. На днях знаменитость опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой предстала в новом образе. Подписчиков очень удивили перемены в имидже звезды, ведь последние 20 лет Елена редко решалась на эксперименты со внешностью. Елена Воробей: «Я смешная и не стесняюсь этого»

Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) 19 Мар 2018 в 11:15 PDT Поклонники знаменитости поспешили оценить ее перевоплощение, восхитившись тем, как сильно ей подходит утонченный и женственный образ, и похвалили за отказ от ярко-рыжего цвета волос, которому артистка не изменяла долгое время: «Ну как вам хорошо светленькой! И никакой вульгарной рыжины!», «Сразу помолодела лет на 10! Молодец!», «Елена, как похорошела! Интересно, дело рук стилиста или сама до этого „дошла“?», «Очень женственно и красиво!».

Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) 21 Мар 2018 в 1:15 PDT Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) 8 Сен 2016 в 7:53 PDT