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В Новороссийске задержали 25 тонн овечьих шкур и 54 тонны мороженой рыбы
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В Новороссийске задержали 25 тонн овечьих шкур и 54 тонны мороженой рыбы 

АиФ — Юг 51 минуту назад
Фото: АиФ – Юг
Порт «Новороссийск» отказался принимать 25 тонн овечьих шкур и 54 тонны мороженой рыбы, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю.
Госинспекторы Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республики Адыгея при прохождении товара через госграницу РФ «Новороссийск морской порт» обнаружили — груз из 25 тонн овечьих шкур, доставленный из Нидерландов, не имеет положенной по ветеринарному сертификату пломбы на контейнере. Теперь вместе с актом о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозке товаров шкуры вернут владельцу.
Такая же участь постигнет и 54 тонны аргентинской мороженой рыбы из-за того, что на два морских контейнера был выдан один ветеринарный сертификат.
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