В Новороссийске задержали 25 тонн овечьих шкур и 54 тонны мороженой рыбы

Госинспекторы Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республики Адыгея при прохождении товара через госграницу РФ Новороссийск морской порт» обнаружили — груз из 25 тонн овечьих шкур, доставленный из Нидерландов , не имеет положенной по ветеринарному сертификату пломбы на контейнере. Теперь вместе с актом о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозке товаров шкуры вернут владельцу.

Такая же участь постигнет и 54 тонны аргентинской мороженой рыбы из-за того, что на два морских контейнера был выдан один ветеринарный сертификат.