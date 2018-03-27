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Глава управы Дмитрий Филиппов: «На месте склада горюче-смазочных материалов в парке „Берёзовая роща“ стройки не будет»
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Глава управы Дмитрий Филиппов: «На месте склада горюче-смазочных материалов в парке „Берёзовая роща“ стройки не будет» 

Управа района Хорошевский города Москвы 43 минуты назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Об этом сообщил глава управы района Хорошевский Дмитрий Филиппов.
— Земля передана Москве, вся территория «Берёзовой рощи» находится под управлением ГБУ «Жилищник Хорошёвского района» вместе с территорией склада. На сегодня главная задача — изъять ёмкости от ГСМ, расположенные под землёй, и провести реабилитацию грунта, — пояснил Филиппов.
Два сохранившихся здания склада горюче-смазочных материалов в парке «Берёзовая роща», скорее всего, будут использованы для эксплуатации парка. Одно из зданий будут использовать для административных целей, по второму поступают предложения, в том числе от депутатов, использовать его для жителей как пункт проката. Там не будет никакого строительства, будет озеленённая территория.
— Провести работы планируется в этом году. Всё будет зависеть от финансирования, — подытожил Филиппов. (то)
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