Глава управы Дмитрий Филиппов: «На месте склада горюче-смазочных материалов в парке „Берёзовая роща“ стройки не будет»

Об этом сообщил глава управы района Хорошевский Дмитрий Филиппов.

— Земля передана Москве , вся территория «Берёзовой рощи» находится под управлением ГБУ «Жилищник Хорошёвского района» вместе с территорией склада. На сегодня главная задача — изъять ёмкости от ГСМ, расположенные под землёй, и провести реабилитацию грунта, — пояснил Филиппов

Два сохранившихся здания склада горюче-смазочных материалов в парке «Берёзовая роща», скорее всего, будут использованы для эксплуатации парка. Одно из зданий будут использовать для административных целей, по второму поступают предложения, в том числе от депутатов, использовать его для жителей как пункт проката. Там не будет никакого строительства, будет озеленённая территория.

— Провести работы планируется в этом году. Всё будет зависеть от финансирования, — подытожил Филиппов. (то)