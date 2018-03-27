Общественные палаты Калининградской области и Крыма подписали соглашение о сотрудничестве

Калининграде подписали соглашение о сотрудничестве Общественной палаты Калининградской области и аналогичной структуры Республики Крым . Церемония состоялась во вторник, 27 марта в Общественной палате самого западного российского региона, передаёт корреспондент калининградских «Вестей».

Свои подписи под знаковым документом поставили председатель общественной палаты Калининградской области Ольга Аринцева и заместитель председателя крымской палаты Александр Рудяков. Он прибывает в наш регион с рабочим визитом по линии Министерства образования . Дело в том, что Александр Рудяков по своему основному месту работу непосредственно связан с последипломным педагогическим образованием. Доктор филологических наук возглавляет Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования.

Предметом подписанного соглашения является взаимодействие сторон для обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов жителей Калининградской области и Республики Крым. Стороны рассчитывают в дальнейшем обмениваться имеющейся информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также договориться о проведении совместных консультаций, обмене справочной, статистической, аналитической и другой информацией.