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Общественные палаты Калининградской области и Крыма подписали соглашение о сотрудничестве
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Общественные палаты Калининградской области и Крыма подписали соглашение о сотрудничестве 

Вести Калининград 42 минуты назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде подписали соглашение о сотрудничестве Общественной палаты Калининградской области и аналогичной структуры Республики Крым. Церемония состоялась во вторник, 27 марта в Общественной палате самого западного российского региона, передаёт корреспондент калининградских «Вестей».
Свои подписи под знаковым документом поставили председатель общественной палаты Калининградской области Ольга Аринцева и заместитель председателя крымской палаты Александр Рудяков. Он прибывает в наш регион с рабочим визитом по линии Министерства образования. Дело в том, что Александр Рудяков по своему основному месту работу непосредственно связан с последипломным педагогическим образованием. Доктор филологических наук возглавляет Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования.
Предметом подписанного соглашения является взаимодействие сторон для обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов жителей Калининградской области и Республики Крым. Стороны рассчитывают в дальнейшем обмениваться имеющейся информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также договориться о проведении совместных консультаций, обмене справочной, статистической, аналитической и другой информацией.
Стоит напомнить, что ранее Общественная палата Калининградской области заключила подобные соглашения с палатами других регионов РФ — Вологодской, Мурманской и Свердловской областей и Республики Коми.
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