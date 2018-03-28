Особенности аутизма обсудят специалисты Центра патологии речи и нейрореабилитации

Лекцию об аутизме прочтут сотрудники Центра патологии речи и нейрореабилитации. Точную дату проведения мероприятия, согласно информации на 27 марта, организаторы сообщат позднее.

В рамках встречи все желающие подробнее узнают об особенностях и проблемах людей с аутизмом.

− Многие родители нуждаются в общении и поддержке. Для них важно узнать об аутизме как можно больше, чтобы сделать жизнь ребенка максимально комфортной, − рассказала заместитель главного врача по психолого-логопедической работе Ольга Серебровская.

Адрес проведения: улица Николоямская, дом 20, строение 1. Предварительная регистрация не требуется. Вход свободный.