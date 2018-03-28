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Особенности аутизма обсудят специалисты Центра патологии речи и нейрореабилитации
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Особенности аутизма обсудят специалисты Центра патологии речи и нейрореабилитации 

Управа Таганского района города Москвы 20 минут назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Лекцию об аутизме прочтут сотрудники Центра патологии речи и нейрореабилитации. Точную дату проведения мероприятия, согласно информации на 27 марта, организаторы сообщат позднее.
В рамках встречи все желающие подробнее узнают об особенностях и проблемах людей с аутизмом.
− Многие родители нуждаются в общении и поддержке. Для них важно узнать об аутизме как можно больше, чтобы сделать жизнь ребенка максимально комфортной, − рассказала заместитель главного врача по психолого-логопедической работе Ольга Серебровская.
Адрес проведения: улица Николоямская, дом 20, строение 1. Предварительная регистрация не требуется. Вход свободный.
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