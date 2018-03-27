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Проект Енисейской экономической зоны обсудят на Красноярском экономическом форуме
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Проект Енисейской экономической зоны обсудят на Красноярском экономическом форуме 

ТАСС 46 минут назад
КРАСНОЯРСК, 27 марта. /ТАСС/. Проект создания Енисейской экономической зоны ("Енисейская Сибирь"), куда планируют включить Красноярский край, Туву и Хакасию, обсудят на Красноярском экономическом форуме. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил вице-премьер краевого правительства Сергей Верещагин.
"Сейчас разрабатывается концепция этого проекта, надеемся, что на следующей неделе появятся первые идеи по обсуждению. Идеолог проекта Красноярский край, часть, связанную с экономикой, формирует бизнес. На итоговом совещании обсудим рекомендации экспертного сообщества по проекту «Енисейская Сибирь», — рассказал Верещагин.
По его словам, на форуме представят 18 проектов, связанных с Красноярским краем, а также планируют подписание 50 соглашений в сфере экономики, экологии и развития комфортной городской среды.
Идею создания Енисейской экономической зоны предложил врио губернатора Красноярского края Александр Усс в декабре прошлого года.
На подписании меморандума о взаимодействии с крупными промышленными компаниями он предложил создать рабочую группу, которая займется разработкой организационных, правовых и экономических предпосылок ускоренного экономического развития Красноярского края, Хакасии и Тувы. По словам Усса, в прошлом эти три региона были единым экономическим районом.
Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 14 апреля. Тема форума: "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал".
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