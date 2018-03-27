Ответственность компаний за нефтеразливы на суше могут увеличить

Нефтяные компании обяжут согласовывать с Росприроднадзором план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Мурада Керимова, законопроект направлен на гармонизацию регулирования отношений в сфере предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

«В настоящее время только для морских акваторий для организаций установлен уведомительный порядок утверждения плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Поэтому законопроект призван восполнить пробел в правовом регулировании в сфере предупреждения и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов на суше», — сказал он.

Глава Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов добавил, что основная проблема заключается в том, что на сухопутных территориях отсутствует необходимое регулирование.

«Законопроект направлен на гармонизацию регулирования предупреждения и ликвидации нефтеразливов на суше. На сухопутной территории регулирование осуществляется только на уровне подзаконных актов», — сказал он.

По словам депутата, вопрос нефтеразливов очень остро стоит в России : «Около 20 тысяч аварий происходит в нашей стране, из них более 10 тысяч произошло в результате прорыва нефтепровода».

Бурматов отметил, что инициатива вводит более прозрачную систему согласования планов мероприятий по предупреждению нефтеразливов на суше: «Теперь их будет согласовывать Росприроднадзор».

Кроме того, по словам законодателя, вводится обязательность проведения специальных учений до утверждения плана по предупреждению нефтеразливов как на суше, так и на море. Также компании теперь будут обязаны компенсировать затраты государства по ликвидации нефтеразливов на суше, «если они не могут справиться с последствиями собственными силами».

«Предлагается также установить требования по оборудованию аварийно-спасительных формирований. Сейчас такие требования установлены только для ликвидации нефтеразливов на море», — сказал он.