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Созданный на Дону профсоюз таксистов работодатели назвали утопией
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Созданный на Дону профсоюз таксистов работодатели назвали утопией 

Деловое сообщество 50 минут назад
Портал donnews.ru рассказал о первом в Ростовской области и Краснодарском крае межрегиональном союзе водителей такси «Профессионал». «Цель нашего профсоюза — объединить людей, которые работают в сфере такси, защитить социальные права таксистов, — рассказывает председатель объединения Михаил Дробыш. Состав профсоюза насчитывает 50 человек, однако среди них ни одного владельца таксопарка. Сами же работодатели называют идею утопией. По мнению, нелегальные таксисты и „палочная“ система штрафов сводят на нет рентабельность легального бизнеса.
Планы у членов профсоюза глобальные, но пока нет понимания путей реализации. Они хотят обеспечить соцзащиту таксистов, включая страховку, медицинский и технический осмотр, выплату пенсий и т. д. Также они обещают гарантировать безопасность пассажиров такси, бороться с нелегальными таксопарками и обязать всех нелегальных таксистов регистрироваться в качестве ИП. Сегодня, 26 марта, состоялась встреча представителей профсоюза с властями, в ходе которой они обсудили возможные механизмы работы. С работодателями же профсоюз планирует налаживать взаимодействие только после того как наладят контакты с властью.
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