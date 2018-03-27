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Более 40 пермских предприятий представили свою продукцию газовикам
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Более 40 пермских предприятий представили свою продукцию газовикам 

АиФ Пермь 3 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Виталий Маркелов вместе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым посетил выставку продукции пермских предприятий для нефтегазовой отрасли.
Свои разработки презентовали более 40 региональных предприятий. Среди них как имеющие опыт сотрудничества с ПАО «Газпром», так и те, кто представляет свою продукцию энергетической компании впервые.
Промышленная кооперация активно развивается на территории Пермского края. Губернатор Прикамья Максим Решетников считает, что одной из ключевых задач краевых властей является обеспечение региональных промышленных предприятий заказами. В прошлом году губернатор вышел с предложением к «Газпрому» развивать партнёрство в рамках газотурбинной кооперации и наземной энергетики.
Как сообщили в пресс-службе правительства края, Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края регулярно проводит мероприятия, стимулирующие промышленную кооперацию. В частности, проходят встречи крупных промпредприятий с представителями малого и среднего бизнеса. В ходе презентаций стороны определяют потенциальные направления сотрудничества.
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