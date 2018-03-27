Более 40 пермских предприятий представили свою продукцию газовикам

Свои разработки презентовали более 40 региональных предприятий. Среди них как имеющие опыт сотрудничества с ПАО «Газпром» , так и те, кто представляет свою продукцию энергетической компании впервые.

Промышленная кооперация активно развивается на территории Пермского края. Губернатор Прикамья Максим Решетников считает, что одной из ключевых задач краевых властей является обеспечение региональных промышленных предприятий заказами. В прошлом году губернатор вышел с предложением к «Газпрому» развивать партнёрство в рамках газотурбинной кооперации и наземной энергетики.