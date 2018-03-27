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В Пакистане две семьи примирились с помощью изнасилования-"ответки"
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В Пакистане две семьи примирились с помощью изнасилования-"ответки" 

Newsru.com 52 минуты назад
Фото: Newsru.com
Полиция пакистанской провинции Пенджаб выясняет обстоятельства двух изнасилований, в которых оказались замешаны члены двух семей, пишет
The Nation. Причем второе преступление было своеобразным «примирительным» актом, осуществленным для восстановления «справедливости».
В рамках расследования арестованы 12 представителей двух фамилий, в том числе четыре женщины.
Конфликт двух родов начался из-за того, что представитель одного из них 20 марта сексуально надругался в Пир-Махале над представительницей другого. После этого родственники насильника попросили у близких пострадавшей женщины прощения, пишет
he Daily Express
Потерпевшая сторона согласилась прийти к примирению, но поставила одно условие. Руководствуясь древним обычаем талиона ("око за око, зуб за зуб"), родственники жертвы потребовали, чтобы им предоставили возможность надругаться в отместку над сестрой насильника. Его семья согласилась.
Уже 21 марта «миротворческое» изнасилование было приведено в исполнение.
Добавим, что среди арестованных полицией 12 человек оказалась и девушка, пострадавшая от изнасилования-"ответки".
Похожий случай произошел в июле 2017 года в окрестностях города Султан. Там деревенский сход приговорил к изнасилованию 16-летнюю сестру насильника, который ранее надругался над 12-летней девочкой. Девушку изнасиловал брат потерпевшей, причем за экзекуцией наблюдали ее родители, старейшины и десятки односельчан, участвовавших в сходе.
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