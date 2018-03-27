Солсбери не аргумент: Берлин выдерживает курс на «Северный поток-2»

Владислав Белов. Решение Германии выдать разрешение на строительство «Северного потока-2» является позитивным знаком в рамках современной ситуации в европейской политике — считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН

Германия заинтересована в «Северном потоке-2»

Напомним, что менеджер по получению разрешений в Германии компании Nord Stream 2 AG Йенс Ланге сообщил, что эта структура получила разрешение на ведение работ в территориальных водах Германии, общей протяженностью в 85 километров.

Примечательно, что это разрешение выдало Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ, что свидетельствует о том, что данное разрешение носит не региональный характер и фактически является отмашкой со стороны Берлина.

Это важный момент, поскольку на правительство ФРГ в последние месяцы оказывалось серьезное давление, чтобы Берлин отказался от реализации данного проекта, который крайне необходим германской национальной экономике. И, как мы видим, несмотря на призывы со стороны союзников Берлина в лице США и их сателлитов, Германия не отказалась от данного проекта.

Впрочем, это неудивительно, учитывая общую ситуацию в немецкой энергетике, которая имеет суммарный уровень потребления газа в 100 млрд кубометров в год. Из-за этого немцы заинтересованы в стабильном импорте российских энергоресурсов, который, учитывая ситуацию на Украине и естественное старение советских газопроводов, может обеспечить только «Северный поток-2».

Данная позиция Германии является логичной

Отметим также, что германский контрольный орган выдал это разрешение сегодня 27 марта, поэтому эту дату можно смело считать поворотным моментом в деле реализации проекта «Северный поток-2».

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» пришел к выводу, что это логичное решение со стороны германских федеральных властей.

Еврокомиссия поставила этот вопрос еще в середине января, после чего в марте официальный Берлин подтвердил свою позицию по «Северному потоку-2», которая заключается в курсе на его практическую реализацию. Тогда же было сказано, что Берлин завершил проверку документов по данному проекту, и что они все есть в наличии», — заключает Белов.

Соответственно, с точки зрения информационной динамики в этом решении нет ничего удивительного, поэтому единственным моментом, который заставляет нас испытывать определенное волнение, является внешнеполитический фон. Понятно, что «Северный поток» подвергается давлению с самого начала, но в последние время в связи с инцидентом в Солсбери уровень данной истерии опять усилился.

Еврокомиссия пытается подвести «Северный поток-2» под нормы Третьего энергопакета

«Таким образом, это решение можно оценить в качестве ответа со стороны Германии Еврокомиссии на ее озабоченность по поводу распространения норм Третьего энергопакета на «Северный поток-2», а, во-вторых, все это говорит о том, что Берлин в этом контексте действует самостоятельно и не реагирует на внешнее давление», — констатирует Белов.

Это чрезвычайно важно в рамках реализации данного проекта, учитывая то обстоятельство, что именно Берлин, несмотря на вовлечение в него целого ряда других европейских стран, является главным партнером России в рамках «Северного потока-2».

«Германия дала разрешение на строительство «Северного потока-2» безотносительно того расследования, которое сегодня идет в Евросоюзе по поводу соответствия этого проекта Третьему энергопакету», — резюмирует Белов.

Здесь нужно отметить, что Третий энергопакет является базовым документом в сфере энергобезопасности Евросоюза, на основе которого Брюссель смог добиться того, что первый «Северный поток» загружен только на половину своей проектной мощности. Данные ограничения используются Евросоюзом выборочно и по политическим причинам.

Официальный Берлин не будет мешать «Северному потоку-2»

«Германия здесь еще раз подтвердила свое изначальное решение, причем информация о том, что Берлин предоставит свое разрешение на строительство «Северного потока-2», появилась еще в прошлом году», — заключает Белов.

Как замечает эксперт, речь идет о морской части данного проекта, поскольку разрешение на строительство данной трубы на территории Германии — там есть небольшой сухопутный участок, должна выдать федеральная земля ФРГ Мекленбург-Передняя Померания.

«Так что, известная озабоченность Еврокомиссии — это одно, а решение немецкого федерального ведомства — это совершенно другое. При этом данное решение германской стороны было принято в полном соответствии со своими национальными нормами, которые на практике не противоречат существующим европейским правилам», — констатирует Белов.

Особенно, в свете того беспрецедентного дипломатического скандала, который стал следствием инцидента в Солсбери. Ведь Берлин в нем также принял определенное участие и наряду с Парижем выслал четырех российских дипломатов.

«Поэтому это событие является очень большим позитивом, учитывая тот характер отношений, который сегодня имеет место между Россией и некоторыми западными странами», — заключает Белов.