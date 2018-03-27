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ЕСПЧ оштрафовал Россию по делу о выезде граждан, имевших допуск к гостайне
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ЕСПЧ оштрафовал Россию по делу о выезде граждан, имевших допуск к гостайне 

РИА Новости 23 минуты назад
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оштрафовал власти РФ по жалобе группы российских граждан, которым отказывали в выезде за рубеж на основании их предыдущей службы, где они имели доступ к государственным секретам.
В коммюнике ЕСПЧ говорится, что запрет на выезд нарушает статью 2 протокола №4 (свобода передвижений) Европейской конвенции о правах человека.
Суд постановил, что российские власти должны выплатить от пяти до 2,5 тысячи евро в качестве компенсации за моральный ущерб.
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