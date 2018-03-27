ЕСПЧ оштрафовал Россию по делу о выезде граждан, имевших допуск к гостайне

В коммюнике ЕСПЧ говорится, что запрет на выезд нарушает статью 2 протокола №4 (свобода передвижений) Европейской конвенции о правах человека.

Суд постановил, что российские власти должны выплатить от пяти до 2,5 тысячи евро в качестве компенсации за моральный ущерб.