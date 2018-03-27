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Певица обвинила режиссера Кончаловского в незаконной приватизации
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Певица обвинила режиссера Кончаловского в незаконной приватизации 

Teleprogramma.pro 54 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Имя режиссера Кончаловского неожиданно оказалось в центре скандала, связанного с недвижимостью. Певица Милена Дейнега рассказала о конфликте ее супруга — антиквара и бизнесмена с именитыми соседями.
Муж артистки Евгений Самусенко затеял судебные разбирательства с родственниками убитого мужа Марии Максаковой Дениса Вороненкова. Мужчина обвиняет их в нелегальном расширении площади своей квартиры за счет технического этажа, который принадлежит всем жильцам.
Вскоре также выяснилось, что к незаконной приватизации приложил руку и родственник Никиты Михалкова Кончаловский. Правда, певица не пояснила, кого из режиссеров она имеет в виду — Андрея или Егора. Артистка утверждает, что кинематографист записал недвижимость на некую даму. Однако в тот момент, когда дополнительная площадь была незаконно присвоена, квартира была еще в его собственности.
35-летняя Милена Дейнега заявила, что все эти стрессы и судебные дрязги привели к тому, что у ее мужа, который старшее ее на 23 года, резко сдало здоровье. У него ухудшилась память, он начал засыпать на ходу. В результате медобследования, у Евгения нашли в голове кисту и диагностировали дисциркуляторную энцефалопатию на фоне атеросклероза сосудов головного мозга.
Артистка завила, что намерена во всем поддерживать своего мужа и заботиться о нем, пишет сайт Starhit со ссылкой на Eg.ru.
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