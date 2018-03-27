Певица обвинила режиссера Кончаловского в незаконной приватизации

Имя режиссера Кончаловского неожиданно оказалось в центре скандала, связанного с недвижимостью. Певица Милена Дейнега рассказала о конфликте ее супруга — антиквара и бизнесмена с именитыми соседями.

Муж артистки Евгений Самусенко затеял судебные разбирательства с родственниками убитого мужа Марии Максаковой Дениса Вороненкова . Мужчина обвиняет их в нелегальном расширении площади своей квартиры за счет технического этажа, который принадлежит всем жильцам.

Вскоре также выяснилось, что к незаконной приватизации приложил руку и родственник Никиты Михалкова Кончаловский. Правда, певица не пояснила, кого из режиссеров она имеет в виду — Андрея или Егора. Артистка утверждает, что кинематографист записал недвижимость на некую даму. Однако в тот момент, когда дополнительная площадь была незаконно присвоена, квартира была еще в его собственности.

35-летняя Милена Дейнега заявила, что все эти стрессы и судебные дрязги привели к тому, что у ее мужа, который старшее ее на 23 года, резко сдало здоровье. У него ухудшилась память, он начал засыпать на ходу. В результате медобследования, у Евгения нашли в голове кисту и диагностировали дисциркуляторную энцефалопатию на фоне атеросклероза сосудов головного мозга.