Школьники из Останкина представили Москву на международном конгрессе «ТАНЦЫ.РУ» 

Международный танцевальный конгресс «ТАНЦЫ.RU» прошел в Белгороде в конце минувшей неделе. Москву на нем представляли в том числе юные танцоры из Останкина — воспитанники студии «Данс-кураж» из школы № 1220.
— Ребята выступили очень удачно. У нас восемь лауреатов первой степени, четыре лауреата второй степени, два лауреата третьей степени, дипломант первой степени — рассказали в школе.
Отметим, что организаторами конгресса стали международная танцевальная организация DWC и Федерация современного и эстрадного танца России. В рамках конгресса состязались сильнейшие танцевальные коллективы страны. (иб)