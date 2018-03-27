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Чиновники Орла озаботились площадками для выгула собак
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Чиновники Орла озаботились площадками для выгула собак 

РИА 57 57 минут назад
Фото: РИА 57
Тему площадок для выгула домашних животных обсудили сегодня, 27 марта, на рабочем совещании в администрации Орла.
Поводом для этого стали многочисленные обращения жителей областного центра. Глава города Александр Муромский привёл в пример обращение жителей с улицы Родзевича-Белевича, которые просили организовать специальную площадку.
Оформление площадок для выгула животных возможно без земельно-правовых отношений. Достаточно получить разрешение на пользование земельным участком, сообщил заместитель главы Олег Минкин.
— На комиссии по землепользованию и застройке уже было рассмотрено обращение жителей с улицы Родзевича-Белевича, им выдано разрешение на пользование земельным участком в этих целях. Сложнее обстоит дело с застроенными территориями. В случае отсутствия свободных участков, вопрос по организации площадок следует решать за счет территорий многоквартирных домов путем проведения общего собрания, — пояснил Минкин.
Муромский уточнил, что за разрешением необходимо обращаться в администрацию города. Сити-менеджер поручил главам районов содействовать горожанам в данном вопросе и прежде всего оказывать информационно-правовую помощь.
Администрация Орла подготовила предложение в горсовет по внесению изменений в Правила благоустройства Орла. Чиновники предлагают определить перечень мест в областном центре, где будет запрещён выгул собак. В список предлагается включить детские и спортивные площадки, парки и скверы, мемориальные объекты, кладбища.
Сообщение Чиновники Орла озаботились площадками для выгула собак появились сначала на РИА 57.
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