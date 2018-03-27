Чиновники Орла озаботились площадками для выгула собак

Тему площадок для выгула домашних животных обсудили сегодня, 27 марта, на рабочем совещании в администрации Орла

Поводом для этого стали многочисленные обращения жителей областного центра. Глава города Александр Муромский привёл в пример обращение жителей с улицы Родзевича-Белевича, которые просили организовать специальную площадку.

Оформление площадок для выгула животных возможно без земельно-правовых отношений. Достаточно получить разрешение на пользование земельным участком, сообщил заместитель главы Олег Минкин

— На комиссии по землепользованию и застройке уже было рассмотрено обращение жителей с улицы Родзевича-Белевича, им выдано разрешение на пользование земельным участком в этих целях. Сложнее обстоит дело с застроенными территориями. В случае отсутствия свободных участков, вопрос по организации площадок следует решать за счет территорий многоквартирных домов путем проведения общего собрания, — пояснил Минкин.

Муромский уточнил, что за разрешением необходимо обращаться в администрацию города. Сити-менеджер поручил главам районов содействовать горожанам в данном вопросе и прежде всего оказывать информационно-правовую помощь.

Администрация Орла подготовила предложение в горсовет по внесению изменений в Правила благоустройства Орла. Чиновники предлагают определить перечень мест в областном центре, где будет запрещён выгул собак. В список предлагается включить детские и спортивные площадки, парки и скверы, мемориальные объекты, кладбища.