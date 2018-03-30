Родственник погибших в Кемерове: фейки о числе жертв распространялись для разжигания майдана

Вбросы фейков про умалчивание властями числа жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» проводились с целью разжечь в России майдан, заявил «Лайфу» Игорь Востриков , который потерял в минувшее воскресенье трёх детей, жену и сестру.

"Распространялась информация, что истинное число жертв умалчивается. Позже мы сами выяснили, что это не так. Зачем был этот вброс? Сложно дать ответ. Для себя мы это называем так: разжечь Майдан", — отметил Востриков.

"Нас конкретно разогревали, нами манипулировали и пытались на нашем горе, ну, скажем так, произвести Майдан. Направили нас по ложному следу. Мы, естественно, горем убитые, просто рассвирепели в какой-то момент", — признался он.