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Родственник погибших в Кемерове: фейки о числе жертв распространялись для разжигания майдана
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Родственник погибших в Кемерове: фейки о числе жертв распространялись для разжигания майдана 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: BFM.RU
Вбросы фейков про умалчивание властями числа жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» проводились с целью разжечь в России майдан, заявил «Лайфу» Игорь Востриков, который потерял в минувшее воскресенье трёх детей, жену и сестру.
"Распространялась информация, что истинное число жертв умалчивается. Позже мы сами выяснили, что это не так. Зачем был этот вброс? Сложно дать ответ. Для себя мы это называем так: разжечь Майдан", — отметил Востриков.
"Нас конкретно разогревали, нами манипулировали и пытались на нашем горе, ну, скажем так, произвести Майдан. Направили нас по ложному следу. Мы, естественно, горем убитые, просто рассвирепели в какой-то момент", — признался он.
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