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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 28 марта
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 28 марта 

Агентство «Москва» 1 час назад
10:00 — Заседание комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
10:00 — Заседание комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
10:00 — Заседание Совета Федерации.
10:00 — Экскурсия в депо «Аэроэкспресс».
11:00 — Круглый стол о практике применения закона о «лесной амнистии».
11:00 — Итоговая коллегия Минтранса РФ.
12:00 — Заседание Совета Госдумы.
12:00 — Выставка-ярмарка «Недвижимость от лидеров».
12:00 — Пресс-брифинг о новом сервисе Avito.
14:00 — Заседание комитета Госдумы по экологии.
14:00 — Заседание комитета Госдумы по развитию гражданского общества.
14:00 — Заседание комитета Госдумы по финансовому рынку.
14:00 — Пресс-конференция на тему: «Безопасная среда — профилактика актуальных для города болезней животных».
16:00 — Пресс-тур, посвященный 25-минутному обслуживанию ВС авиакомпании «Победа».
16:00 — Заседание МГИК.
16:30 — Представление ресурсным центром «Мосволонтер» уникального комплекса методических пособий и обучающих программ — «Библиотека Мосволонтера».
Фотоматериалы:
10:00 — Презентация ранее неизвестных документов из личного архива Маршала СССР, дважды Героя Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского.
10:00 — Экскурсия в депо «Аэроэкспресс».
11:00 — Презентация книги Азария Плисецкого «Жизнь в балете. Семейные хроники Плисецких и Мессереров».
14:00 — Пресс-конференция на тему: «Безопасная среда — профилактика актуальных для города болезней животных».
Агентство «Москва»: последние новости
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