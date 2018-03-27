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Об этапах развития стартапа рассказали студентам на Соколе
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Об этапах развития стартапа рассказали студентам на Соколе 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В Московском авиационном институте (МАИ) в районе Сокол состоялся бизнес-тренинг «Боевые продажи в IT-стартапах», организованный IT-центром вуза. Занятие для студентов провела Венера Ровенская, предприниматель с большим стажем.
Как сообщается на официальном сайте университета, на тренинге студенты узнали о главных трендах и рисках предпринимательства сегодня.
«В презентации ребята наглядно увидели все этапы развития стартапера от инициативного молодого человека без средств и ресурсов и до успешного предпринимателя, узнали много нового об актуальных бизнес-моделях и тех возможностях, благодаря которым предприниматель может извлечь из своей деятельности максимальную прибыль», — уточняется в материале.
Также участники разобрались в основных рисках, которые могут подстерегать начинающего бизнесмена, узнали о психологии ведения бизнеса, взаимоотношениях между заказчиком и продавцом. (ео)
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