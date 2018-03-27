Об этапах развития стартапа рассказали студентам на Соколе

Московском авиационном институте (МАИ) в районе Сокол состоялся бизнес-тренинг «Боевые продажи в IT-стартапах», организованный IT-центром вуза. Занятие для студентов провела Венера Ровенская, предприниматель с большим стажем.

Как сообщается на официальном сайте университета, на тренинге студенты узнали о главных трендах и рисках предпринимательства сегодня.

«В презентации ребята наглядно увидели все этапы развития стартапера от инициативного молодого человека без средств и ресурсов и до успешного предпринимателя, узнали много нового об актуальных бизнес-моделях и тех возможностях, благодаря которым предприниматель может извлечь из своей деятельности максимальную прибыль», — уточняется в материале.

Также участники разобрались в основных рисках, которые могут подстерегать начинающего бизнесмена, узнали о психологии ведения бизнеса, взаимоотношениях между заказчиком и продавцом. (ео)