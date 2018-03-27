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Срок выдачи техусловий на присоединение к муниципальным дорогам сокращен в Подмосковье до 15 дней
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Срок выдачи техусловий на присоединение к муниципальным дорогам сокращен в Подмосковье до 15 дней 

Агентство «Москва» 59 минут назад
Срок предоставления услуги по выдаче техусловий на присоединение к муниципальным дорогам через региональный портал госуслуг сокращен в Подмосковье до 15 дней, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«С 26 марта в Московской области сокращен срок выдачи техусловий через региональный портал госуслуг на присоединение к муниципальным автомобильным дорогам. Срок предоставления услуги по выдаче согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования Московской области теперь вместо 20 календарных дней составляет 15 дней. Услугой могут воспользоваться физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, желающие получить технические условия на примыкание к автомобильным дорогам, рекламным щитам, провести коммуникации к своим участкам», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в начале марта срок с 20 до 15 дней был сокращен на аналогичную услугу на региональных автодорогах. Менее чем за месяц ГБУ МО «Мосавтодор» уже выдало более 80 техусловий по новым нормам.
«Услуга более чем востребована в регионе — с начала года число положительных ответов по заявкам на выдачу техусловий составило около 20% от объемов 2017 г. Так, в 2018 г. по региональным дорогам одобрено более 470 заявок, по муниципальным — более 110. Сокращение сроков предоставления услуги позволит предпринимателям и жителям региона гораздо более оперативно получить полный пакет необходимых документов в электронной форме», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что с 2017 г. заявки на получение техусловий по всем видам дорог — муниципальным, региональным и федеральным — начали принимать через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области.
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