Ещё
Крымских нефтетрейдеров признали виновными в картельном сговоре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крымских нефтетрейдеров признали виновными в картельном сговоре 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Суд признал виновными в картельном сговоре пятерых крымских нефтетрейдеров — «Крым ойл», «Ритейл Юг», «Кедр», «Торговый дом „ТЭС“ и „Компания нефтетрейдинг“, сообщает ForPost.
Как пишет издание, компании вступили в ценовой сговор для поддержания высоких цен на топливо в регионе. Региональное управление Федеральной антимонопольной службы признало их виновными в картеле ещё в 2016 году. Тогда же нефтетрейдерам выдали предписание прекратить участие в антиконкурентном соглашении.
Кроме того, компании должны были разработать и утвердить порядок формирования цен на нефтепродукты и опубликовать административные запреты на участие в картеле их сотрудников.
Нефтетрейдеры не согласились с решением ФАС и направили иски в суд. В сентябре 2017 года Арбитражный суд Крыма отказал в удовлетворении требований компаний о признании незаконным и отмене решение УФАС о картельном сговоре.
В ноябре 2017 года 21-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Арбитражный суд Центрального округа, куда нефтетрейдеры направили кассационную жалобу, 20 марта 2018 года принял решение оставить без изменений решения предыдущих инстанций.
Парламентская газета: последние новости
Условия работы сотрудников ФСИН изменятся Жириновский предложил признать антинародной деятельность Горбачёва и Ельцина В Кемеровской области из-за пожара в ТЦ введён режим ЧС
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»36
В последний раз21
Для россиян предложили ввести новый вид наказания146
Британию встревожила российская «Мертвая рука»427
Чиновников наказали за банкет в день траура113
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:12
Названа причина отказа от похорон Анофриева в Москве
Шоу-бизнес
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение