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Инвалид-колясочник впервые самостоятельно покорил Эверест
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Инвалид-колясочник впервые самостоятельно покорил Эверест 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: Lenta.ru
Австралиец Скотт Дулан (Scott Doolan) стал первым инвалидом-колясочником, сумевшим добраться до базового лагеря Эвереста без посторонней помощи. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Мужчина начал восхождение к базовому лагерю альпинистов, расположенному на высоте 5,3 тысячи метров, 14 марта. Дулан потратил на него десять дней, чуть больше, чем тратят на него здоровые спортсмены. Он передвигался на инвалидной коляске, а там, где она не могла проехать, шел на руках, поддерживаемый компаньоном.
За время восхождения Дулан сменил пять пар перчаток. На седьмой день одно из колес его инвалидной коляски сломалось. «Я был в отчаянии: сидел на скале и думал, что же мне теперь делать».
Дулан отметил, что ему была неприятна реакция встречавших его в лагере альпинистов:«Было сложно дышать, потому что я шел на руках, но я помню, что смотрел вверх и видел толпу в двадцать человек. Как только я добрался, они все начали меня подбадривать, и это было чертовски унизительно».
Он начал готовиться к восхождению за восемь месяцев, каждый день устраивал кардиотренировки и тренировал верхнюю часть тела, дважды в неделю занимался на скалодроме и некоторое время прожил в Голубых горах. Тем не менее, по его словам, «все оказалось на сто процентов сложнее, чем я ожидал».
В воскресенье 25 марта его на вертолете перевезли в госпиталь Катманду, так как у него случился маршевый перелом копчика.
Дулан сломал позвоночник в 17 лет, когда попал в аварию на мотоцикле. С тех пор всю его нижнюю половину тела парализовало.
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