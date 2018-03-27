Охотник из России застрелил редкого слона в Зимбабве

Крупный африканский слон был застрелен охотниками на юго-западе Зимбабве . Об этом сообщает

со ссылкой на Africa Geographic

По данным издания, самец с невероятно длинными бивнями, которых в Африке называют «таскерами», был застрелен 7 марта в нескольких километрах от национального парка Гонарежу. Животное было убито во время сафари охотником из России , имя которого не называется.

Также в охоте участвовал безоружный друг россиянина. Руководил мероприятием бывший председатель Зимбабвийской профессиональной ассоциации охотников и гидов, профессиональный охотник Мартин Питерс. Охота происходила под контролем рейнджеров парка и представителей местного совета.

Впрочем, это не помогло предотвратить то, что охотники впоследствии назвали «ошибкой». Так, после убийства слона выяснилось, что животное было не простым. На нем был специальный радиоошейник, оставленный учеными. Убивать таких животных законом не запрещено, но считается аморальным.

Тем не менее охотники утверждают, что не заметили прибор. В момент выстрела слон якобы стоял в кустах, и они увидели ошейник лишь тогда, когда животное уже было убито.

"Это была настоящая ошибка", — заявил Питерс журналистам. При этом он подчеркнул, что «охота была полностью законной».

СМИ отмечают, что ошейник, который был на слоне, принадлежит Франкфуртскому зоологическому обществу. Впрочем, у ученых претензий к охотникам, похоже, нет. В заявлении, опубликованном на официальном

сайте

учреждения, сказано, что слон был убит «во время легальной охоты».

Daily Mail также отмечает, что слон был оснащен радиоошейником в то время, когда находился на территории национального парка. Однако позднее он покинул территорию заповедника и перешел в зону, где охота разрешена.

Также отмечается, что всего такие ошейники были надеты на 20 животных. Всего же в Африке осталось не более 25 слонов-"таскеров", утверждает

National Geographic . Численность этих слонов уменьшается еще за счет того, что они являются основной целью браконьеров.

Убийство слона вызвало бурю негодования сред пользователей соцсетей. Daily Mail напоминает, что аналогичный эффект вызвало в 2015 году

убийство

в Зимбабве знаменитого льва Сесила. Он был застрелен американцем по имени Уолтер Палмер. Примечательно, что, как и убитый россиянином слон, Сесил также носил прибор (датчик слежения), установленный учеными. Тем не менее это не помогло льву избежать его участи.

Что касается Палмера, то он был вынужден сначала пуститься в бега. В его адрес поступали угрозы. Тем не менее уголовной ответственности американцу удалось избежать. Все обвинения против него и его гида по охоте были сняты после того, как охота на Сесила была признана законной.