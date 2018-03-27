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Врачебные бригады посетят малые населенные пункты Волоколамского района
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Врачебные бригады посетят малые населенные пункты Волоколамского района 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Волоколамском районе организованы три врачебные бригады, которые с сегодняшнего дня посещают малые населенные пункты муниципалитета для обследования населения на предмет возможного токсического отравления.
На встрече с оперативным штабом была достигнута договоренность транслировать всю информацию о профилактических мероприятиях в Волоколамском районе на  интернет-страницу
городской администрации. Об этом рассказал Владимир Ющук, первый заместитель министра здравоохранения Московской области. Он уточнил, что администрация пообещала распространять эту информацию любыми доступными способами.
Пока работы по закрытию полигона «Ядрово» не прекратятся, в школы и детские сады Волоколамска будут направлены медицинские работники, чьей задачей станет оперативный контроль самочувствия детей. Также в центральной районной больнице в круглосуточном режиме будет организован забор крови для  химико-токсикологического
анализа у всех, кто почувствует недомогание, связанное с неприятным запахом. Мобильная точка для сбора анализов будет располагаться в районе деревни Нелидово.
По имеющимся у Министерства здравоохранения Московской области данным, признаков токсического отравления не выявлено ни у одного из обратившихся за медицинской помощью жителей Волоколамска, однако благодаря массовой диспансеризации, удалось вовремя диагностировать у некоторых детей косвенные признаки других опасных заболеваний, не связанных с токсинами. Все дети получили направления на лечение в столичных клиниках.
Ранее сообщалось, что в Волоколамске проходит заседание оперативного штаба с участием заместителя председателя правительства Московской области Александра Чупракова, и.о главы города Андрея Вихарева, председателя комиссии Общественной палаты Московской области Марины Юденич, а также представителей Министерства экологии и представителей полигона «Ядрово». В ходе заседание принято решение разово увеличить установленную ранее максимальную квоту на 44 машины.
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