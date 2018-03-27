Врачебные бригады посетят малые населенные пункты Волоколамского района

В Волоколамском районе организованы три врачебные бригады, которые с сегодняшнего дня посещают малые населенные пункты муниципалитета для обследования населения на предмет возможного токсического отравления.

На встрече с оперативным штабом была достигнута договоренность транслировать всю информацию о профилактических мероприятиях в Волоколамском районе на интернет-страницу

городской администрации. Об этом рассказал Владимир Ющук , первый заместитель министра здравоохранения Московской области . Он уточнил, что администрация пообещала распространять эту информацию любыми доступными способами.

Пока работы по закрытию полигона «Ядрово» не прекратятся, в школы и детские сады Волоколамска будут направлены медицинские работники, чьей задачей станет оперативный контроль самочувствия детей. Также в центральной районной больнице в круглосуточном режиме будет организован забор крови для химико-токсикологического

анализа у всех, кто почувствует недомогание, связанное с неприятным запахом. Мобильная точка для сбора анализов будет располагаться в районе деревни Нелидово.

По имеющимся у Министерства здравоохранения Московской области данным, признаков токсического отравления не выявлено ни у одного из обратившихся за медицинской помощью жителей Волоколамска, однако благодаря массовой диспансеризации, удалось вовремя диагностировать у некоторых детей косвенные признаки других опасных заболеваний, не связанных с токсинами. Все дети получили направления на лечение в столичных клиниках.