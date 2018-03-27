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Антимонопольщики проверят магазины «Красное и белое» на предмет сигарет
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Антимонопольщики проверят магазины «Красное и белое» на предмет сигарет 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В антимонопольную службу Челябинской области поступила жалоба от ООО «Альбион-2002», сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.
«Заявитель указал, что в Челябинске и области в магазинах «Красное и белое» реализуют табачную продукцию в более чем 170 торговых точках на расстоянии менее 100 метров от школ» — сообщает сайт ведомства.
Компания-конкурент предоставила в управление копии чеков. По словам заявителя, такие действия могут привести к получению преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности. А также они нарушают Закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма (ст. 19, п. 2, ч. 7).
УФАС в настоящее время готовит предупреждения 23 магазинам сети.
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