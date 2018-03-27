Антимонопольщики проверят магазины «Красное и белое» на предмет сигарет

«Заявитель указал, что в Челябинске и области в магазинах «Красное и белое» реализуют табачную продукцию в более чем 170 торговых точках на расстоянии менее 100 метров от школ» — сообщает сайт ведомства.

Компания-конкурент предоставила в управление копии чеков. По словам заявителя, такие действия могут привести к получению преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности. А также они нарушают Закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма (ст. 19, п. 2, ч. 7).

УФАС в настоящее время готовит предупреждения 23 магазинам сети.