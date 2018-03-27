Посетителям центра соцобслуживания Марьиной Рощи расскажут о деятельности Совета ветеранов

О деятельности Совета ветеранов расскажут получателям социальных услуг Марьиной Рощи. Всех желающих ждут в среду, 28 марта.

— Мероприятие состоится в рамках проекта «Университет третьего возраста». Наш центр посетит представитель Совета ветеранов района Марьина Роща Нина Степанова , которая объяснит присутствующим, как функционирует данная общественная организация, — сообщил культурный организатор филиала «Марьина Роща» ТЦСО «Алексеевский» Валерий Тешев.

Начало в 12.30. Напомним, филиал «Марьина Роща» ТЦСО «Алексеевский» находится по адресу: ул. Советской Армии, д. 15. Вход свободный. (то)