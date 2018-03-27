Фонд православных народов: Болгария вынуждена следовать в русле политики ЕС

МОСКВА , 27 мар — РИА Новости . Высшее руководство Болгарии признает решающий вклад России в освобождении этой страны от османского ига в XIX веке и «с пониманием» относится к недовольству российской стороны попытками ложной интерпретации истории, заявил РИА Новости президент Фонда единства православных народов (ФЕПН) Валерий Алексеев , комментируя неоднозначную реакцию болгарских чиновников на поездку патриарха Кирилла в эту страну.

Литва, Предстоятель РПЦ в начале марта посетил Болгарию, где принял участие в праздновании 140-летия освобождения страны от османского ига в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. В ходе визита состоялась встреча патриарха с президентом Болгарии Руменом Радевом, на которой он резко заявил о недопустимости искажения того факта, что именно Россия «кровью оплатила» независимость страны. Первоиерарх РПЦ отметил, что его «огорчило то, что в официальной риторике представителей государства наравне с Россией, оказывается, ту же самую роль (в освобождении Болгарии — ред.) играли Польша Финляндия ». В то же время самого Радева первосвятитель назвал «интеллигентным, православным и любящим свою родину человеком».

После визита патриарха резко высказался о нем вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов, заявивший, что предстоятель Русской церкви «не является посланником Иисуса Христа » и не имеет права указывать Болгарии, как и что делать правильно. Высказывания патриарха Кирилла получили резонанс и в болгарских СМИ.

Президент ФЕПН Валерий Алексеев рассказал РИА Новости, что в декабре прошлого года, когда начались празднования по случаю 140-летия освобождения Болгарии, он был приглашен в Плевен на торжества с участием государственных делегаций. Тогда же состоялся прием с участием президента Болгарии и высших чиновников этой страны. Российскую сторону на нем, помимо Алексеева, представляли сенаторы, депутаты Госдумы и академики РАН

"На приеме в выступлении одного из представителей правительства Болгарии прозвучала уже известная мысль о том, что в освобождении этой страны принимали участие — так и было сказано — литовцы, поляки, финны. На это я не преминул заметить, что если мы будем так считать, то мы погрешим против исторической правды и объективности. Я сказал примерно то же, что сказал и святейший патриарх. Это не помешало тому, что через несколько минут меня принял президент страны, и мы провели несколько минут в беседе один на один", — сказал Алексеев.

По его словам, в ходе личной встречи с главой государства он вновь «обратил внимание на этот перекос». «Как мне показалось, это было воспринято с пониманием», — добавил собеседник агентства.

По мнению Алексеева, упомянутая позиция, преуменьшающая роль России в освобождении Болгарии, «искусственно насаждается в болгарском обществе, и это делается исключительно сверху: эта мысль настойчиво „инфильтруется“ в народное сознание». Данный факт, как полагает президент ФЕПН, связан с тем, что Болгария является членом ЕС , и просто вынуждена в отношениях с Россией следовать нынешней политике Евросоюза.

"Это все привнесенная конъюнктура из Брюсселя — это угодно Брюсселю. Болгария — беднейшая страна, и ей очень трудно выбиться из общего ряда. Приходится шагать в ногу. Поэтому что тут поделаешь… Не в первый раз у нас пытаются украсть нашу победу. Это все входит в набор санкций — это совершенно очевидно. Просто есть санкции экономические, есть политические, а сегодня появились и санкции историко-идеологические", — заключил Алексеев.