Канадская фирма купила «золотые руки» Нельсона Манделы за $10 млн в биткоинах

Канадская криптовалютная компания Arbitrade купила четыре золотых слепка с рук экс-президента ЮАР Нельсона Манделы за $10 млн Данную покупку фирма оплатила с помощью биткоинов. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что слепки были выкуплены у бизнесмена из ЮАР Малькольма Дункана.

В компании заявили, что планируют отправить данные слепки в своеобразный тур по разным странам, чтобы с их помощью привлечь внимание к личности Манделы и рассказать о нём молодому поколению.