Канадская фирма купила «золотые руки» Нельсона Манделы за $10 млн в биткоинах 

Канадская криптовалютная компания Arbitrade купила четыре золотых слепка с рук экс-президента ЮАР Нельсона Манделы за $10 млн Данную покупку фирма оплатила с помощью биткоинов. Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что слепки были выкуплены у бизнесмена из ЮАР Малькольма Дункана.
В компании заявили, что планируют отправить данные слепки в своеобразный тур по разным странам, чтобы с их помощью привлечь внимание к личности Манделы и рассказать о нём молодому поколению.
В декабре 2016 года на аукционе в британском Девайзсе за £7,2 тыс. продали письмо боксёра Мохаммеда Али экс-президенту ЮАР Нельсону Манделе.