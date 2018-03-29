Ещё
Во дворе на Анадырском починили сломанное ограждение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во дворе на Анадырском починили сломанное ограждение 

Управа района Лосиноостровский 58 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Коммунальщики Лосиноостровского района оперативно привели в порядок сломанное ограждение во дворе дома 69 по Анадырскому проезду. О проблеме одна из жительниц сообщила на портал «Наш город».
«Сломан заборчик около седьмого подъезда, просьба восстановить», — написала пользовательница портала Мария Р.
Сообщение поступило на портал 27 марта, а на следующий день был опубликован официальный ответ за подписью главы управы Павла Литовченко.
«Нарушение устранено, проведены работы по ремонту ограждения», — говорится в ответе.
Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году для эффективной обратной связи между москвичами и органами исполнительной власти. (иб)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
В Северо-Восточном округе оставлена программа КСОДД на текущий год Мобильный планетарий приедет в КЦ на Коминтерна Встреча главы управы Лосиноостровского района Павла Литовченко с жителями пройдёт 18 апреля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера222
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну320
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово123
Китай готовит для США ответный удар46
Юлия Скрипаль пошла на поправку29
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение