Во дворе на Анадырском починили сломанное ограждение

Коммунальщики Лосиноостровского района оперативно привели в порядок сломанное ограждение во дворе дома 69 по Анадырскому проезду. О проблеме одна из жительниц сообщила на портал «Наш город».

«Сломан заборчик около седьмого подъезда, просьба восстановить», — написала пользовательница портала Мария Р.

Сообщение поступило на портал 27 марта, а на следующий день был опубликован официальный ответ за подписью главы управы Павла Литовченко

«Нарушение устранено, проведены работы по ремонту ограждения», — говорится в ответе.

Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году для эффективной обратной связи между москвичами и органами исполнительной власти. (иб)