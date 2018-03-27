Ещё
Под Николаевом местные жители перекрыли трассу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Николаевом местные жители перекрыли трассу 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.
«Местные жители ходят по пешеходному переходу и требуют совершения ремонтных работ дорожного покрытия автодороги, которая проходит через их населенный пункт», — говорится в сообщении.
Акция протеста началась вчера, когда 100 человек перекрыли автомобильное движение, шагая по пешеходному переходу. Сегодня акция продолжается.
Помимо этого в поселке Еланец около 20 местных жителей с аналогичным требованием перекрыли автомобильное движение на перекрестке автодорог Р-55 Одесса — Вознесенск — Новый Буг и Т-1510 Арбузинка — Еланец —Новая Одесса-Николаев.
Жители Николаевской области сообщают, что не намерены прекращать блокирование трассы, пока не место не приедет глава Кабмина Владимир Гройсман.
Пока никто из руководства Николаевской области на протест не отреагировал.
Украина.ру: последние новости
Правительство Британии работало на ослабление ДНР: вскрылись грязные методы Запада в горячих точках планеты Адвокат Шепелева: Моему подзащитному предлагали оговорить людей Тимошенко, «Самопомощи» и «Укропа» Глава Минэнерго рассказал о ядерном паритете России и США на Украине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге196
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным80
НАТО приняло меры против российских дипломатов198
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово75
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово160
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение