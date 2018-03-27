Под Николаевом местные жители перекрыли трассу

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

«Местные жители ходят по пешеходному переходу и требуют совершения ремонтных работ дорожного покрытия автодороги, которая проходит через их населенный пункт», — говорится в сообщении.

Акция протеста началась вчера, когда 100 человек перекрыли автомобильное движение, шагая по пешеходному переходу. Сегодня акция продолжается.

Помимо этого в поселке Еланец около 20 местных жителей с аналогичным требованием перекрыли автомобильное движение на перекрестке автодорог Р-55 Одесса — Вознесенск — Новый Буг и Т-1510 Арбузинка — Еланец —Новая Одесса-Николаев.

Жители Николаевской области сообщают, что не намерены прекращать блокирование трассы, пока не место не приедет глава Кабмина Владимир Гройсман

Пока никто из руководства Николаевской области на протест не отреагировал.