Разработчики рассказали о возможностях российского электромагнитного ружья

Разработчики назвали основные характеристики ружья радиоэлектронной борьбы REX-1; оно способно выводить из строя беспилотники и различную радиоэлектронную аппаратуру, при этом может непрерывно работать без подзарядки три часа.

Начало госиспытаний изделия производства концерна «Калашников» планируется на 2018 год. Внешне REX-1 похож на автомат, однако не стреляет патронами — беспилотники выводят из строя без физического повреждения. После выстрела из такого ружья летательный аппарат просто теряет связь с пультом и плавно приземляется, сообщается на сайте Ростеха.

Конструкция REX-1 включает шесть основных элементов: встроенный блок питания, прицел, сменные блоки подавления сигналов, тактическую рукоять, сошки, навесное оборудование, которое может состоять из стробоскопа, лазера видимого спектра и средства объективного контроля (видеорегистратора).

Отмечается, что ружье может подавить сигналы GPS, ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileo, также оно может глушить мобильную связь и сигналы 3G и LTE. Также оно способно создавать помехи на частотах 900 МГц, 2,4 ГГц, 5,2–5,8 ГГц.

При этом в качестве преимущества ружья перед конкурентами называется малый вес и компактные размеры — 4,5 кг, 70 см в длину и 16 см в ширину.

Модель имеет встроенный элемент питания, благодаря которому ружье может непрерывно работать на протяжении трех часов при температуре внешней среды от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Возможно использование внешнего аккумулятора.

«Среди основных областей применения нового радиоэлектронного ружья — обеспечение неприкосновенности частной жизни, охрана VIP-персон, обеспечение безопасности на охраняемых объектах, в том числе при проведении массовых мероприятий, а также специальных контртеррористических мероприятий», — отмечается в сообщении.

В сентябре «Калашников» анонсировал начало испытаний ружья против беспилотников. Радиоэлектронное нелетальное оружие REX-1, в приобретении которого заинтересованы силовые ведомства, может сбивать дроны, а также глушить мобильную связь и сигнал Wi-Fi.