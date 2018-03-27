Футляр для футляра

Коллега купила чехол для сигаретной пачки, серый, красивый. Оказывается, и такие бывают. Зачем купила? Картинки на пачках, говорит, пугают, раздражают. Картинки и впрямь страшные. Бывает, посмотришь, расстроишься, аж закурить захочется, нервы успокоить.

Ровно сорок лет назад Минздрав стал робко предупреждать, что курение вредит здоровью: появились маленькие надписи на торце сигаретной пачки. Пока они были маленькие, никто их не пугался. Саму фразу предупреждения не обыграл в шутках только ленивый — выворачивали ее, как могли. Минздрав обиделся и постановил каждую упаковку украшать живописной картинкой человеческих внутренностей: так, дескать, они выглядят у курильщика. Смотрите и проникайтесь! Только смотреть никто не хотел, и появились чехлы для пачек — чтобы надписи загораживать. Опять курильщики Минздрав перехитрили и посмеиваются.

Только вот совсем не смешно станет, когда цены на пачку в два раза повысят. Говорят, скоро уже… Минфин не Минздрав — предупреждать не будет.

*курение вредит здоровью