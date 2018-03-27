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В Костромской области качество воды повышают с привлечением инвестиций
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В Костромской области качество воды повышают с привлечением инвестиций 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В регионе реализуются крупные проекты, направленные на повышение качества воды. В Галиче работы проводят с привлечением частных инвестиций, в Островском — на средства муниципального бюджета.
Подземные источники водоснабжения в Костромской области исторически насыщены железом, в некоторых муниципалитетах в воде отмечается излишнее содержание бора, где-то — марганца.
«Вода подземная не меняется. Она примерно всегда по химическому составу остается на одном уровне», — рассказал руководитель Роспотребнадзора по Костромской области Александр Кокоулин. Комментируя результаты оценки качества питьевой воды, руководитель регионального Роспотребнадзора отметил, что одна из основных проблем связана с отсутствием в некоторых населенных пунктах станций водоподготовки. Скважины, построенные еще в советские годы, не оборудованы системами фильтрации. А именно муниципалитеты отвечают за качество поставляемой населению воды.
«Когда в полную мощность начнет работать водоподготовка в Красном-на-Волге, в Островском, в Галиче — в этих муниципалитетах работы уже проводятся, — то тенденция к улучшению будет», — рассказал журналистам Александр Кокоулин.
По федеральной программе «Чистая вода» в прошлом году проведены работы в Буе, Судиславле и Антропове. За счет средств местных бюджетов и в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах, станции водоподготовки установлены в Красном-на-Волге, в д. Угольское Буйского района, в п. Фанерник и Самсоновском сельском поселении Костромского района, в деревнях Мельниково, Татарское и Лаврово Нерехтского района, в поселке Островское.
Примечательно, что в Галиче работы по улучшению качества воды проводит частный инвестор на условиях концессионного соглашения. В 2017 году компания установила новый модуль станции обезжелезивания производительностью 50 куб.м/час.
В целом по области в 2017 году за счет внебюджетных источников выполнены работы по реконструкции, строительству и капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства на сумму более 250 млн рублей. Заменено 33,7 км водопроводных сетей, 8,4 км канализационных сетей, проведен капитальный ремонт 11 артезианских скважин.
Как рассказали в областном департаменте ЖКХ, в этом году запланирован еще ряд мероприятий, которые позволят повысить качество водоснабжения. Инвестиционные программы составлены, в том числе, с установкой долгосрочных тарифов на водоснабжение и водоотведение.
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