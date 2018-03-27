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Видео: Что будет, если турбина засосет одежду
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Видео: Что будет, если турбина засосет одежду 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
На динамометрическом стенде в процессе тестирования автомобиля произошел забавный и дорогостоящий казус. Установленная в автомобиль турбина оказалась настолько мощной, что засосала майку, которая лежала на стеллаже рядом с ней.
В результате владельцу придется ставить новую турбину и заново ее настраивать и тестировать. Крыльчатка, скорее всего, вышла из строя. И не известно, куда еще могли попасть ошметки тряпки и что придется чистить или даже менять. Но по крайней мере, он может быть уверен, что наддув получился отнюдь не слабый!
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