В Госдуме отметили юбилей Первого Московского кадетского корпуса

Государственной Думе состоялась фотовыставка, посвящённая 240-летию со дня создания и 25-летию со дня возрождения Первого Московского кадетского корпуса. Организатором экспозиции выступил Комитет Госдумы по обороне.

«Выставка связывает нить истории — мы отмечаем 240-ю годовщину со дня создания Первого Московского кадетского корпуса, а также отмечаем 25-летие со дня его воссоздания, возрождения. Сегодня корпус прочно занимает ведущее место среди образовательных военных учреждений», — сказал глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов , открывая экспозицию.

По словам парламентария, в 2018 году кадетский корпус во второй раз примет участие в Параде Победы на главной площади Москвы

Владимир Жириновский. "Во все времена перед большой войной начинается отзыв послов, поэтому сохранение и развитие кадетских корпусов как никогда важно», — добавил лидер фракции ЛДПР

История образовательного учреждения начинается с 24 ноября 1778 года, когда в городе Шклове Могилёвской губернии генерал-лейтенантом С. Г. Зоричем было основано училище для детей бедных дворян и служилых людей.

Кадетские корпуса в имперской России должны были решать две задачи — оказывать помощь в воспитании детей семьям военных или гражданских лиц, погибших, потерявших здоровье или отличившихся при защите Отечества или на службе ему, а также обеспечивать должное образование и воспитание юношам, предназначенным к воинской службе в офицерском звании.

В годы революции 1917 года кадетские корпуса, как учебные заведения, созданные в царской России, были признаны нецелесообразными в новых условиях и постепенно были закрыты. В 1943 году советское правительство приняло решение о формировании девяти суворовских военных училищ, а старорежимное слово «кадеты» было заменено на «суворовцы».

16 марта 1993 года Московский Суворовско-Нахимовский союз принял решение об образовании Первого Московского кадетского корпуса. 7 ноября 1993 года состоялось первое в истории современной России посвящение в звание российского кадета, ставшее традицией для всех кадетских корпусов.

Сегодня корпус входит в число лучших образовательных учреждений России. По итогам за 2016/17 учебный год Первый Московский кадетский корпус занял первое место в рейтинге общеобразовательных организаций оборонно-спортивного профиля России.