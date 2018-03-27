Комитет по правам человека ООН принял жалобу Пучдемона

МАДРИД , 27 мар — РИА Новости . Комитет по правам человека ООН принял к рассмотрению жалобу бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона по поводу нарушения его политических права в Испании

В жалобе, которую Пучдемон подал в начале марта, он обвиняет Испанию в нарушении Всеобщей декларации прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах. Пучдемон считает, что нарушено его «право на свободу объединения с другими политиками и партиями для общей цели достижения независимости Каталонии от Испании», а также его «право на свободу осуществления политических шагов на пути к независимости Каталонии». Он считает, что Испанское государство нарушило международное право, воспрепятствовав выдвижению его кандидатуры на выборах главы женералитета в парламенте. Решение о том, что кандидат должен лично присутствовать на заседании, принимал Конституционный суд страны.

Испании дается шесть месяцев на то, чтобы представить свои аргументы, говорится в документе комитета ООН. Комитет также попросил Пучдемона указать, какие конкретные меры в отношении Испании он просит принять в случае, если его жалоба будет рассмотрена положительно.

На прошлой неделе комитет принял к рассмотрению жалобу другого каталонского политика, бывшего кандидата на пост женералитета Каталонии Жорди Санчеса , который находится в тюрьме по обвинению в организации восстания, и призвал Испанию гарантировать его политические права. Решение по этой жалобе пока не принято.

Комитет по правам человека ООН — орган независимых экспертов, чьи решения носят рекомендательный характер.

По словам официального представителя испанского правительства, министра культуры страны Иньиго Мендес де Виго, комитет по правам человека ООН «направит сообщение Испании», чтобы власти страны «дали объяснения по поводу ситуации господина Пучдемона». «Мы это сделаем, объясним, что этот господин скрылся от правосудия, чтобы избежать ответственности. Но я напомню, что эту ситуацию должны разрешать суды», — заявил де Виго на пресс-конференции в Мадриде.

Министр также добавил, что задержание Пучдемона и арест других политиков связаны не с их идеями, а с тем, что они «пошли против правового государства». «Правосудие едино для всех и никто не может быть выше закона», — заявил де Виго.

"Всех их предупредили об их преступных действиях и что они будут иметь последствия. Поэтому они не могут представлять себя как жертвы", — добавил министр.