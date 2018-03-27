Ещё
Семья Аниты Цой пожертвовала в помощь пострадавшим в кемеровской трагедии миллион рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семья Аниты Цой пожертвовала в помощь пострадавшим в кемеровской трагедии миллион рублей 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В минувшее воскресенье, 25 марта, в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибло согласно официальным данным 64 человек, 41 из которых дети, еще около сотни людей пострадали и по-прежнему остаются в больницах города. Указом президента России завтра, 28 марта, объявлен общенациональный день траура. Государственные флаги на госучреждениях будут приспущены, развлекательные мероприятия и передачи отменены.
От выступлений и концертов также отказываются и звезды отечественного шоу-бизнеса. Рэпер Мот, Татьяна Навка, Ольга Бузова перенесли свои выступления на другие даты. Певица Лолита, к сожалению, не смогла отменить вчерашний концерт в Перми, однако все средства пожертвовала семье одного из погибших в пожаре.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1744276845594768960_178873658"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Аналогичным образом поступила и Анита Цой, Певица вместе со своими родственниками перевела миллион рублей семьям погибших и пострадавших в этой жуткой трагедии. Безучастным не остался и Филипп Киркоров. Поп-король хочет помочь 11-летнему Сереже, который потерял всю семью, а сам чудом спасся благодаря слаженным действиям своего отца и сейчас находится в реанимации.
Teleprogramma.pro: последние новости
Наталья Водянова обратилась к россиянам с призывом в связи с трагедией в Кемерове Певица обвинила режиссера Кончаловского в незаконной приватизации София Ротару показала редкое фото красавца-внука в честь дня его рождения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге196
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным80
НАТО приняло меры против российских дипломатов198
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово75
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово160
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение