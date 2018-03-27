Семья Аниты Цой пожертвовала в помощь пострадавшим в кемеровской трагедии миллион рублей 

В минувшее воскресенье, 25 марта, в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибло согласно официальным данным 64 человек, 41 из которых дети, еще около сотни людей пострадали и по-прежнему остаются в больницах города. Указом президента России завтра, 28 марта, объявлен общенациональный день траура. Государственные флаги на госучреждениях будут приспущены, развлекательные мероприятия и передачи отменены.
От выступлений и концертов также отказываются и звезды отечественного шоу-бизнеса. Рэпер Мот, Татьяна Навка, Ольга Бузова перенесли свои выступления на другие даты. Певица Лолита, к сожалению, не смогла отменить вчерашний концерт в Перми, однако все средства пожертвовала семье одного из погибших в пожаре.
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Аналогичным образом поступила и Анита Цой, Певица вместе со своими родственниками перевела миллион рублей семьям погибших и пострадавших в этой жуткой трагедии. Безучастным не остался и Филипп Киркоров. Поп-король хочет помочь 11-летнему Сереже, который потерял всю семью, а сам чудом спасся благодаря слаженным действиям своего отца и сейчас находится в реанимации.