Ещё
Сотрудники гостиниц и ресторанов региона прошли обучение к ЧМ-18
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники гостиниц и ресторанов региона прошли обучение к ЧМ-18 

Волга Ньюс 1 час назад
В мероприятии приняли участие 140 сотрудников гостиничного и ресторанного бизнесов. Организаторами обучающего тренинга выступили Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары и Самарская гостинично-туристская ассоциация.
"В течение двух лет при поддержке города шло обучение около ста экскурсоводов, теперь открывается серия мероприятий по обучению, тренингам линейного персонала средств размещения и предприятий общественного питания, — рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары Александр Андриянов. — Уже сейчас необходимо получить больше знаний об особенностях стран, гости из которых приедут в Самару. Их обязательно придется учитывать. Ведь это, с одной стороны, поспособствует успеху бизнеса, с другой — укрепит имидж Самары как гостеприимного и открытого города".
Обучение состоит из нескольких блоков. Первый день был посвящен живому общению. Работники гостиниц и отелей, ресторанов и кафе с помощью экспертов разбирали конкретные примеры, как правильно налаживать межнациональные и даже межконфессиональные коммуникации, как организовать бесконфликтный сервис, подбирали сценарии идеальной встречи гостей.
По словам экспертов, первое впечатление о человеке создается за 30 секунд, поэтому доброжелательность и готовность к диалогу должны включаться в первые мгновения общения. Насколько сотрудники будут дружелюбны, настолько и заинтересуют гостя.
На второй запланировано дистанционное обучение. По итогам обучения слушателям представляется информационный материал по темам «Практические рекомендации по выстраиванию межкультурных коммуникаций с иностранными гражданами» и «Материалы для формирования комфортной языковой среды пребывания в средствах размещения и предприятиях питания для иностранных граждан».
Волга Ньюс: последние новости
На Самарской Луке поселилось семейство волков Как удобнее оформить налоговый вычет Фигурант дела о картельном сговоре Альберт Навасардян получил должность в больнице им. Середавина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге196
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным80
НАТО приняло меры против российских дипломатов198
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово75
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово160
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение