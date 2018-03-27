Воронежская управляющая компания прокомментировала историю с поддельным протоколом собрания жильцов

По словам коммунальщиков, документ составляли сами жильцы дома. Руководство управляющей компании ООО «РЭК Центральный», которая обслуживает дом, оказавшийся в центре скандальной истории с поддельным протоколом собрания жильцов, прокомментировало ситуацию. По мнению коммунальщиков, обвинения в их адрес — беспочвенны, потому что документ составляли сами собственники жилья. Речь идёт о доме №17 на улице Кольцовской. По словам правоохранителей, в ноябре 2016 года жильцы получили квитанции, в которых появилась графа о сборе денег на установку ворот на придомовой территории. Сбор средств коммунальщики аргументировали протоколом собрания собственников жилья, в ходе которого якобы было решено установить эти ворота. Жильцы отнеслись к этому с недоверием. В декабре 2017 года Центральный районный суд этот протокол собрания признал недействительным, и дело дошло про прокуратуры . Правоохранители устроили проверку и пришли к выводу, что документ поддельный. Помимо всего прочего, среди участников голосования числился умерший человек. Так что сейчас по факту подделки бумаги заведено уголовное дело. В управляющей компании пояснили, что оказывает лишь консультативную помощь жителям, которые за ней обращаются. Осенью 2016 так и было — были жильцы, которые хотели ворота, и были те — кто не хотел тратить на это деньги. И протокол, который привёл к скандалу, составляли сами собственники жилья. — Инициативная группа собственников дома №17 по улице Кольцовской в 2016 году обратилась к нам с просьбой оградить придомовую территорию — установить ворота. Автомобилисты часто срезали пробку через двор дома, что небезопасно для самих жителей и их детей, которые гуляют во дворе. Мы объяснили жителям, что для этого необходимо решение общего собрания собственников, в котором надо также отразить установку целевого сбора, ведь денег, собранных по «первой строке», на это не хватит. Жители провели собрание и принесли протокол в УК, после чего мы уже внесли целевой сбор в платежку. У УК нет достаточных полномочий, чтобы подтвердить подлинность протоколов, — рассказывает директор ООО «РЭК Центральный» Андрей Кузин

— При принятии подобных решений всегда есть несогласные. Кто-то не хочет платить дополнительные деньги, кому-то неудобны ворота. Здесь тоже нашлись те, кто был против ограждения. Они обратились в прокуратуру, — отметил Адрей Кузин. — По результатам проверки надзорного ведомства в декабре 2017 года Центральный районный суд Воронежа признал недействительными решения, оформленные указанным протоколом. Судья нашел в нем ошибки, что вполне объяснимо, ведь жильцы, которые составляли документ — не юристы-профессионалы. Чтобы закрепить свое решение об установке ворот они в спешном порядке провели еще одно собрание и оформили новый протокол, который сейчас также рассматривают в суде.