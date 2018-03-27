Проект консервации Реального училища разработают за 5,4 млн рублей

На проектные работы из муниципального бюджета выделено 5,4 млн рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 11 апреля, а сам электронный аукцион пройдет 16 апреля.

Победитель должен будет за четыре месяца провести обследование памятника и составить проектно-сметную документацию для проведения первоочередных противоаварийных консервационных работ, а также согласовать ее в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области и получить положительное заключение госэкспертизы.

Средства на проектирование выделяются из городского бюджета в рамках программы «Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара » на 2012–2020 годы".