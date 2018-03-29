Обследовать снаружи и внутри: в Самаре ищут инженеров для проверки Реального училища

Департамент градостроительства Самары подал заявку на проведение работ в Реальном училище. Представители ведомства ищут подрядчика для подготовки проекта консервации.

— За 4 месяца комиссия должна проверить состояние здания, — говорится в документах на сайте госзакупок. — Инженеры обследуют и сфотографируют фасады, лестницы, перекрытия, покрытия. По результатам проверки им предстоит составить отчет с рекомендациями.

После этого документы отправят на согласование в управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области . Когда эксперты дадут свое добро, специалисты разработают смету, которую также ждет госэкспертиза.

На проект планируют потратить 5,4 миллиона рублей. Деньги выделят из бюджета Самары.

Ранее стало известно, что ремонт ветхого здания Реального училища обойдется городскому бюджету в 50 миллионов рублей. Такую цифру озвучила руководитель управления комплексного проектирования департамента градостроительства Тамара Яковлева.

Сейчас памятник архитектуры охраняют сотрудники ЧОПа. Они следят за зданием круглосуточно и 6 раз в день обходят территорию.

Во времена СССР в здании располагалось военное суворовское училище, 14 выпускников которого стали генералами. В недавнем прошлом дом занимал Самарский военно-медицинский институт. Его окончили 13 тысяч военных врачей. Из-за постоянных пожаров крыша здания пришла в негодность, и сейчас ее необходимо заменить, чтобы спасти памятник архитектуры.